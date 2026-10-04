وأوضح بيسكوف أن الاتصالات على مستوى الخبراء مستمرة، وأن مبعوث الرئيس الروسي كيريل ديمترييف يواصل مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي المحتمل مع ممثلي الولايات المتحدة، ويقدم تقارير للرئيس فلاديمير بوتين بشأن هذه المحادثات.

وأضاف أن تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة من شأنه أن يعود بـ"فوائد جمة" على البلدين.

وفي ما يتعلق بمسار التسوية، قال بيسكوف إن أوكرانيا "لم تقترب من إجراء مفاوضات مع روسيا"، واتهم أوروبا بمواصلة عرقلة استئناف عملية التفاوض.

واعتبر أن الدعوات الأولية التي يطلقها بعض السياسيين الأوروبيين للحوار مع موسكو لا تؤثر بعد في ما وصفه بالمشاعر المناهضة لروسيا السائدة في أوروبا.

وانتقد بيسكوف التوجهات الدفاعية الأوروبية، قائلا إن أوروبا قررت صياغة هويتها الأمنية الخاصة بدلا من البحث عن سبل لخفض التوتر.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تنفق، بحسب قوله، ما يقرب من 5 بالمئة من ميزانياتها على إنشاء آليات دفاعية أوروبية، مشيرا إلى أن هذه العملية تكتسب زخما متزايدا.

ورأى أن أوروبا اختارت تشكيل هويتها الأمنية على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي وصفه بأنه منظمة أُسست في الأصل "كآلية للمواجهة".