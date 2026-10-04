كما حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة.

وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية: "لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة".

وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.

وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ"مسار الحكمة والمنطق"، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تحاول فيه طهران وواشنطن عبر وسطاء كسر الجمود الذي يحيط بالمفاوضات، بعد تقديم إيران خطة من سبعة بنود قالت إنها تستند إلى التفاهم المرحلي الذي توصل إليه الطرفان في يونيو.