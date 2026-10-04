وأظهرت لقطات نشرتها منصات روسية طائرات مسيرة تحلق فوق مواقع محددة قبل أن تطلق منها كميات من مادة مشتعلة، بدت في الصور كسيل من النار يتساقط باتجاه الأرض.

ولم تتضح بصورة مستقلة طبيعة المادة المستخدمة أو خصائص المنظومة التي ظهرت في الاستعراض.

مسيرات تطلق النار من الجو

وبحسب مصادر روسية، تابع بوتين المناورات التي أقيمت في منطقة جبال الأورال بمشاركة آلاف الجنود، وتضمنت عروضاً لأسلحة وتقنيات عسكرية جديدة.

وشاركت قوات صينية في التدريبات، فيما تابع الرئيس الروسي جانباً من عمليات الطائرات المسيرة واستخدامها في استهداف مواقع أرضية.

وتظهر اللقطات استمرار التوسع في الأدوار القتالية للمسيرات، التي لم تعد تقتصر على الاستطلاع أو حمل القنابل والصواريخ، مع اختبار وسائل مختلفة لاستخدامها ضد المواقع والتحصينات والقوات البرية.

وأصبحت الطائرات المسيرة عنصراً أساسياً في الحرب الروسية الأوكرانية، مع تطوير الطرفين نماذج متعددة تستخدم في الاستطلاع والهجمات بعيدة المدى والاشتباك المباشر في ساحات القتال.

كما شهدت الحرب استخدام طائرات مسيرة لإلقاء مواد وذخائر حارقة على مواقع عسكرية، لذلك لا يمكن اعتبار الفكرة في حد ذاتها سابقة غير مسبوقة.

ويأتي الاستعراض في وقت تواصل فيه روسيا تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وتوسيع إنتاجها واستخدامها، بعدما أصبحت هذه الأنظمة واحدة من أبرز الأدوات التي غيرت طبيعة القتال خلال السنوات الأخيرة.