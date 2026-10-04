وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ أجرت، فجر السبت، تدريبا لإطلاق صاروخ باتجاه البحر الشرقي، في إطار تأهيل الوحدات الصاروخية التي تشغل منظومات الأسلحة الاستراتيجية الفرط صوتية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن تطوير الأسلحة الاستراتيجية "لا غنى عنه" لحماية الأمن القومي في ظل البيئة الجيوسياسية الحالية.

وأضاف: "يجب علينا مواصلة جهودنا المسؤولة من دون توقف لجعل العدو يعترف بشكل مستمر ومتكرر بموثوقية وقدرة الفتك لوسائلنا الهجومية الاستراتيجية".

واعتبر كيم أن إطلاق الصاروخ يمثل "شكلا من أشكال ممارسة الردع"، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تسريع تطوير قدرات الردع النووي لبلاده.

ووفق الوكالة الكورية الشمالية، أصاب الصاروخ، الذي أطلق باتجاه الشمال الشرقي، هدفا على مسافة ألف كيلومتر في البحر.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، السبت، رصد إطلاق صاروخ باليستي من منطقة وونسان، مشيرا إلى أنه قطع مسافة تزيد على 700 كيلومتر.

من جانبها، قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، إن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية واليابان فشلت في تتبع مسار الصاروخ بسبب محدودية قدراتها، وفق تعبيرها.