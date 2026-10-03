وكانت الطائرة، وهي من طراز "غلف ستريم جي 100" ومسجلة في كندا، تقل 4 من أفراد الطاقم وراكبين، عندما فقد الاتصال بها قبالة سواحل نانتوكيت بولاية ماساتشوستس.

وأظهرت تسجيلات للمراقبة الجوية أن قائد الطائرة أعلن حالة طوارئ قبل وقت قصير من انقطاع الاتصال، فيما لم تتضح طبيعة المشكلة التي واجهتها الطائرة.

وقال خفر السواحل الأميركي إن إدارة الطيران الفيدرالية أبلغته بفقدان الاتصال بالطائرة في وقت مبكر من صباح السبت، مشيرا إلى مشاركة فرق جوية وبحرية في عمليات البحث.

من جانبه، قال وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون إن 4 من بين الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة كنديون، مؤكدا أن السلطات الكندية تتابع التطورات وتنسق مع الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي إنه يجمع المعلومات بشأن الحادث، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.