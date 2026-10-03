وتم الإفراج عن الرجل بعد توقيفه الخميس للاشتباه في التخطيط لأعمال إرهابية، في إطار التحقيق بشأن نشاط مشبوه قرب قاعدة فيرفورد الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية.

واعتقل المشتبه به بعدما أعلنت الحكومة البريطانية وجود مؤشرات على احتمال ضلوع إيران في الواقعة، وهو ما نفته طهران.

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج إن من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة"فيرفورد" الجوية.

وقال ستريتينغ خلال مقابلة مع "بلومبرغ" في آيسلندا: "نبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن لدينا في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، لكن كما قال رئيس وزرائنا، من المرجح أن تكون إيران مسؤولة"، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران بعد.

ماذا حدث؟

بدأت القضية فجر الأحد، عندما تلقت الشرطة بلاغا بشأن 3 مركبات مشبوهة بدت متجهة نحو القاعدة الواقعة في غلوسترشير، جنوب غربي إنجلترا.

وأوقفت السلطات 5 رجال بريطانيين للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي.

وفرضت طوقا أمنيا بطول 400 متر حول المركبات، وأخلت 85 منزلا احترازيا، فيما تولى خبراء عسكريون فحص الموقع.

وأُفرج عن الرجال الخمسة بكفالة مع استمرار التحقيقات. وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، أنها لم تعثر على متفجرات داخل المركبات، لكنها ضبطت كمية من البنزين، في تطور أبقى طبيعة النشاط المشتبه به وملابساته قيد

وتستضيف فيرفورد قاذفات أميركية، وسمحت الحكومة البريطانية باستخدامها لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية قالت إنها تستهدف السفن في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر، في يوليو، من أن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على إيران ستعد هدفا مشروعا، فيما أكدت بريطانيا استعداد قواتها لحماية البلاد.

وتبحث الشرطة احتمال تورط أشخاص يعملون لحساب دولة أجنبية، ضمن مسارات متعددة للتحقيق، من دون إعلان نتائج نهائية تثبت مسؤولية جهة بعينها.