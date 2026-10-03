وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد استدعت القائم بالأعمال الهندي، السبت، على خلفية مقتل مدنيين باكستانيين اثنين على يد قوات حدودية هندية.

تأتي الواقعة في ظل توتر مستمر بين الهند وباكستان، بعد مواجهة عسكرية خطيرة بين البلدين في مايو 2025، اندلعت عقب هجوم في منطقة باهالغام بإقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصا.

واتهمت الهند باكستان بدعم منفذي الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد، قبل أن يتبادل الجانبان ضربات جوية وصاروخية على مدى أيام، وينتهيا إلى وقف لإطلاق النار في 10 مايو 2025.

ولا تزال الحدود بين البلدين، خصوصا في منطقة كشمير، تشهد توترات واحتكاكات متكررة.

ويعود النزاع بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، وقد خاض البلدان ثلاث حروب منذ استقلالهما، اثنتان منها بسبب كشمير. كما أن خط السيطرة في كشمير ليس حدودا دولية معترفا بها، ما يجعله عرضة للاشتباكات والتوترات الأمنية.