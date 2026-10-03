وأوضحت أنّ مقاتلي وقادة "جبهة تحرير تيغراي" "يغادرون ميكيلي... في هذه اللحظة، أصبحت المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة خالية من أفراد الأمن".

والجمعة، أعلنت مجموعات موالية للحكومة الإثيوبية السيطرة على مطار مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد، في أعقاب هجوم مضاد ضد قوات المتمردين.

وقالت "قوة السلام في تيغراي"، في منشور على منصة "إكس": "سيطرنا بالكامل على مطار ألولا أبا نيغا في ميكيلي"، الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من المدينة.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال تحركات متسارعة، إذ انسحب متمردو تيغراي، في وقت سابق الجمعة، من إقليم عفر المجاور، عقب هجوم مضاد شنته القوات الفيدرالية.

وكانت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية قد أعلنت، الإثنين، سيطرة القوات الفيدرالية على بلدة ألاماتا جنوبي تيغراي، بعد معارك مع المتمردين على عدة جبهات.