وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أطلق من منطقة وونسان نحو الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وحلق لمسافة تزيد على 700 كيلومتر.

وأضافت أن السلطات العسكرية في سول وواشنطن تعمل على تحليل بيانات عملية الإطلاق للوقوف على تفاصيلها.

من جهتها، قالت قوات خفر السواحل اليابانية، نقلا عن وزارة الدفاع، إن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية يرجح أن يكون صاروخا باليستيا، مشيرة إلى أنه سقط على ما يبدو، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن موقع سقوطه.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي تعزيز عمليات المراقبة تحسبا لعمليات إطلاق إضافية، مؤكدا استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة واليابان.

كما عقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لتقييم الوضع عقب إطلاق الصاروخ.

توتر متصاعد بين الكوريتين

وجاء إطلاق الصاروخ بعد يوم من رفض كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مطالبة سول بالاعتذار عن حادث قالت كوريا الجنوبية إن ألغاما كورية شمالية تسببت فيه بإصابة جنديين من قواتها بجروح خطيرة داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت هذا الأسبوع أن الجنديين أصيبا خلال مهمة استطلاع داخل المنطقة الحدودية التي تفصل بين الكوريتين.

وأجرت كوريا الشمالية أكثر من 10 تجارب صاروخية منذ بداية العام، وقالت في بعض الحالات إنها اختبرت أنظمة أسلحة جديدة، فيما جاءت بعض عمليات الإطلاق بالتزامن مع اعتراض بيونغ يانغ على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.