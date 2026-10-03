وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما: "جزء من المشكلة أننا لا نعرف مع من يجب أن نتعامل في إيران بعد مقتل معظم القادة".

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن إيران تمر بـ"وضع صعب للغاية"، متوقعا أن تتراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب فور انتهاء النزاع.

لا حظر على صادرات الديزل

وفي ملف الطاقة، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، بعد ساعات من اتفاق دول مجموعة السبع على السحب من مخزوناتها الطارئة من النفط الخام والديزل.

وردا على سؤال بشأن استبعاد حظر الصادرات الأميركية، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".

وأضاف: "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل، وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".

وتابع: "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".

وكان ترامب قد أبدى، في 22 سبتمبر، تأييده لفكرة حظر صادرات الديزل، قبل أن يقول الخميس إن إدارته لا تزال تدرسها.

واتفقت دول مجموعة السبع، الجمعة، على طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزوناتها خلال أربعة أشهر، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية في ظل الحرب مع إيران.