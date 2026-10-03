وقالت الشرطة إن سلام أحديان، 36 عاما، من ليفربول، ورحمن صالحي، 34 عاما، من سالفورد، أوقفا في مانشستر في 20 سبتمبر.

وأضافت أن التحقيقات تشير إلى أن الرجلين كانا "على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج، قد يكون موجودا في إيران، في إطار المخطط".

ولم تكشف الشرطة تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم الذي كان يجري التخطيط له أو أهدافه المحددة، لكنها أكدت إحباط المخطط.

وقالت المسؤولة في الشرطة فيكي إيفانز: "لا نعتقد أن أي تهديد يمس العامة لا يزال قائما في هذه القضية"، داعية السكان إلى البقاء يقظين وإبلاغ الشرطة عن أي مخاوف.

ويأتي الإعلان بعد نحو عام على هجوم استهدف كنيس المجمع العبري في هيتون بارك شمالي مانشستر، أثناء إحياء مصلين يوم الغفران "يوم كيبور".

وأسفر الهجوم، الذي وقع في 2 أكتوبر 2025 واستخدم فيه منفذه سكينا وسلاحا ناريا، عن مقتل شخصين.

شهدت بريطانيا خلال العام الماضي سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع يهودية أو مرتبطة بإسرائيل.