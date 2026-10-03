وقالت الهيئة إن الحادث وقع على بعد نحو 4 أميال بحرية شرقي عُمان، مشيرة إلى أن ربان الناقلة أفاد بأن المقذوف أصاب الجانب الأيسر من السفينة.

وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار بيئية ناجمة عن الحادث، فيما لم تُعرف طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.

ويأتي الحادث بعد سلسلة من الوقائع الأمنية التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية.

والخميس، أعلنت الهيئة البريطانية تعرض ناقلة لمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، فيما أفادت بأن طاقم السفينة كان بخير.

كما أفادت تقارير، الأربعاء، بأن 3 ناقلات نفط ترفع علم ليبيريا تعرضت لمقذوفات مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز الثلاثاء، من دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات.

وتأتي هذه الحوادث وسط توترات أمنية متصاعدة حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، في وقت ارتفعت فيه شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير.