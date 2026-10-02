وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "هذه التصنيفات تكشف عن هيكلية تمويل متطورة وممتدة لسنوات، قامت بتحويل أكثر من مليوني دولار إلى حركة حماس عبر واجهات خيرية مضللة وقنوات للعملات المشفرة، مما يبرهن قدرة التنظيم المستمرة على تكييف آليات جمع الأموال لديه لتجنب الرصد".

وشملت العقوبات سليم عبد الله سليم الزق، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه عضو في حماس يشرف على الشبكة المالية ويعمل مع المكتب الإعلامي للحركة.

كما طالت فوزي بريكة وآمال وليد، المرتبطين بجمعيتي "أسوسياسيون بركة" و"أنسامبل سي ميو" ومقرهما فرنسا، واللتين أدرجتا أيضا على قائمة العقوبات.

وبحسب وزارة الخزانة، يدير بريكة ووليد المؤسستين اللتين تعلنان جمع الأموال لأغراض إنسانية لمساعدة المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الشبكة جمعت أكثر من مليوني دولار بين عامي 2020 و2026، من بينها 1.5 مليون دولار بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة العدل الأميركية إن جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي أوقف بريكة ووليد وشخصا فرنسيا آخر من عائلة بريكة، من دون توضيح موعد توقيفهم أو ما إذا كانوا سيواجهون ملاحقات قضائية.