وقالت "قوة السلام في تيغراي"، في منشور على منصة "إكس": "سيطرنا بالكامل على مطار ألولا أبا نيغا في ميكيلي"، الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من المدينة.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال تحركات متسارعة، إذ انسحب متمردو تيغراي، في وقت سابق الجمعة، من إقليم عفر المجاور، عقب هجوم مضاد شنته القوات الفيدرالية.

وكانت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية قد أعلنت، الاثنين، سيطرة القوات الفيدرالية على بلدة ألاماتا جنوبي تيغراي، بعد معارك مع المتمردين على عدة جبهات.

وتقع ألاماتا على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود تيغراي، ونحو 190 كيلومترا جنوب ميكيلي.

وكانت ألاماتا أول بلدة رئيسية في الإقليم تعلن القوات التابعة لأديس أبابا السيطرة عليها منذ تجدد النزاع قبل أقل من أسبوع.