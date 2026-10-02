وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه "بمجرد انتهاء مسألة إيران"، ستعود أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وربما تنخفض إلى ما دونها، وفق تعبيره.

وأشاد الرئيس الأميركي بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من الديزل من مخزوناتها، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، فيما قلل من احتمال فرض حظر أميركي على صادرات الديزل.

وردا على سؤال لمراسل وكالة "فرانس برس" بشأن ما إذا كان خيار حظر الصادرات الأميركية قد استبعد، قال ترامب: "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا، لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".

وكان قادة مجموعة الدول السبع قد اتفقوا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وبحسب بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تهدف الخطوة إلى كبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران.

وقال ماكرون عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، إن دول المجموعة اتفقت على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى 4 أشهر".

كما أوضح أنه "تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي دونالد ترامب كان أيضا "واضحا جدا بشأن هذه النقطة".

وشدد على أن هذه القرارات "من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار" الوقود.