وأكد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران.

وقال ماكرون عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، إن دول المجموعة اتفقت على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى 4 أشهر".

كما أوضح أنه "تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي دونالد ترامب كان أيضا "واضحا جدا بشأن هذه النقطة".

وشدد على أن هذه القرارات "من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار" الوقود.

وقبيل بيان ماكرون، أعلن ترامب أن الدول الأوروبية وافقت على ضخ "كمية هائلة" من مخزوناتها من الديزل، في ظل مساعي واشنطن للحد من الارتفاع المتسارع في الأسعار بسبب الحرب.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "وافقت أوروبا للتو على طرح كمية هائلة من مخزونها الكبير من وقود الديزل. وستبدأ العملية على الفور".