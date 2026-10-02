وكانت أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة اليمينية بوجود تباينات في السياسة الداخلية وعدم انسجام في المواقف تجاه التطورات في الشرق الأوسط، مما دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى طرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

كما طرحت مذكرة لحجب الثقة عن وزير الدفاع أنتي هاكانن.

لكن هاكانن نال ثقة البرلمان بغالبية 114 صوتا مقابل 61، بينما تجاوزت الحكومة هذا الاختبار بغالبية 93 صوتا مقابل 62.

ووجهت الانتقادات إثر زيارة هاكانن في سبتمبر لكل من لبنان وإسرائيل، حيث التقى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وبحث معه التعاون الدفاعي، بما في ذلك حصول فنلندا على نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود" بموجب اتفاق أبرم في نوفمبر 2023.

وكان كاتس أعلن في سبتمبر أن قضية "إنجاز المهمة" في قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة تهجير مليوني فلسطيني منه هي مسألة وقت فقط.

كذلك، انتقدت أحزاب المعارضة الفنلندية هاكانن لعدم لقائه مسؤولين فلسطينيين.

وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان، الأحد، إنه لم يتضح ما إذا كان الوزير هاكانن قد أثار قضية انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي خلال الزيارة.

في المقابل، أكد وزير الدفاع أن زيارته كانت ضرورية لحماية أمن فنلندا، وهو موقف رفضته أحزاب المعارضة.

وكان هاكانن ألغى مشاركته في اجتماع وزراء دفاع "قوة الاستطلاع المشتركة"، الذي عُقد في آيسلندا الجمعة، بسبب التصويت على الثقة.