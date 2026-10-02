وذكرت الصحيفة أن الحاملة ومجموعتها غادرتا سان دييغو الأحد الماضي، وعلى متنهما نحو 10 آلاف جندي، وأنهما تبحران باتجاه المنطقة للانضمام إلى حاملتي الطائرات "جورج دبليو بوش" و"جورج واشنطن" الموجودتين هناك.

وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع تقارير عن تعزيز الدفاعات الجوية الأميركية لحماية منشآت الطاقة في السعودية وقطر، تحسبا لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران.

تعزيزات لحماية منشآت الطاقة

وكشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة أرسلت الشهر الماضي منظومتي صواريخ "باتريوت" إضافيتين لحماية منشآت الطاقة في البلدين.

وبحسب الموقع، تهدف الخطوة إلى طمأنة الرياض والدوحة بأن واشنطن ستحمي منشآتهما النفطية والغازية إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد طهران.

ترامب يربط التصعيد بنتيجة الاتفاق

وكان الرئيس الأميركي قد قال، في تصريحات لمجلة "تايم"، إنه قد يلجأ إلى تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن.

وأضاف أن تدمير إيران قد يحقق السلام في العالم، وإن السلام لن يتحقق مع وجودها، بحسب تعبيره.

وخلال تجمع انتخابي في تكساس، قال ترامب إن إيران أصبحت "منهارة عسكريا"، وإن الولايات المتحدة لم تعد تجد من تتحدث معه بعد مقتل معظم قادتها، وفق وصفه. كما أكد أن الحرب ستنتهي وأن أسعار النفط ستعود إلى الانخفاض.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لن تتخلى عن الحوار، رغم ما وصفه بالاستهداف الأميركي المتكرر لبلاده.