وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أن هذه الصواريخ تُعد "ذخائر حيوية مضادة للأهداف الجوية والسطحية"، وأن الاتفاق، الذي يمتد على مدى 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين، سيسرّع وتيرة الإنتاج.

وأوضح البيان أن الصفقة توفر لصناعات الدفاع "القدرة على التنبؤ اللازمة على المدى الطويل لتوسيع قدرات القوى العاملة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية".

يأتي هذا العقد في ظل استنزاف كبير لمخزونات الذخائر الأميركية جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وتجاهل الرئيس دونالد ترامب حتى الآن الأسئلة المتعلقة بحجم هذا الاستنزاف.

وفي الشهر الماضي، صرح المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية بأن "استهلاك الذخائر في عملية الغضب الملحمي أدى إلى نقص في المخزونات الاستراتيجية وكشف عن تباطؤ في إعادة الإمداد بالذخائر"، مستخدما الاسم الرسمي للعملية ضد إيران.

كما أشار تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، في 15 سبتمبر، إلى الضرر الذي لحق بإمدادات الدفاع الصاروخي، محذرا من أنه "سيترك الولايات المتحدة بمخزون مقلص من الصواريخ الاعتراضية لسنوات عدة".