وقال بوتين، خلال منتدى فالداي السياسي: "إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا، وبالتحديد ضد كالينينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها مطروحة".

ورغم هذا التحذير، شدد الرئيس الروسي على أن بلاده لا تعتزم "مهاجمة أي كان".

ورفض بوتين فكرة وقف متبادل للضربات بعيدة المدى، ردا على مقترحات طرحتها كييف وواشنطن.

وقال: "يقال لنا: ليوقفوا ضرب مصافي التكرير التابعة لكم، وأنتم توقفون ضرب سفنهم. هذا أمر مثير للسخرية ببساطة".

وعندما سُئل مجددا عن موقف موسكو من المقترح، أجاب بكلمة واحدة: "لا".

وفي الملف الإيراني، أكد بوتين أن اقتراح موسكو استقبال اليورانيوم المخصب من إيران، في حال إخراجه من البلاد، لا يزال مطروحا.

وأعرب عن أمله في بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة، ورفع العقوبات المفروضة على إيران في نهاية المطاف.

كما أبدى تأييده لعقد لقاء ثلاثي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه أوضح أن جدول أعمال مثل هذا اللقاء لا يزال بحاجة إلى الإعداد والاتفاق عليه.