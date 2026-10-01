وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن مسيّرتين أصابتا دعامة الجسر الجنوبي، وإن مهندسين يقيّمون حالته، بينما توقفت خدمات النقل التي تعبره.

ويعد الهجوم أول استهداف كبير تعلن عنه السلطات لجسر رئيسي في كييف منذ بدء الحرب في فبراير 2022. والجسر الجنوبي أحد جسرين يحملان مسارات المترو عبر نهر دنيبر في العاصمة.

وأعلنت الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية، الخميس، أن مسيّرة روسية سقطت مساء الأربعاء في حرم معهد الأبحاث النووية، حيث يوجد مفاعل تجريبي يعود إلى الحقبة السوفياتية، وتسببت في اندلاع حريق.

وأكدت الهيئة عدم تضرر المفاعل أو أنظمة السلامة التابعة له، وعدم تسجيل ارتفاع في النشاط الإشعاعي.

وأوضحت أن المفاعل متوقف عن العمل منذ بدء الحرب وأن اليورانيوم سحب من داخله، مع استمرار صيانة أنظمة السلامة.

وفي هجوم آخر الخميس، أصابت مسيّرة مدرسة في كييف، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أكد عدم وقوع إصابات، لوجود الأطفال والمدرسين في الملجأ خلال الإنذار الجوي.

وتأتي الهجمات بعد ضربات روسية استهدفت، الأربعاء، منشآت للطاقة في كييف ومحيطها، وتسببت في انقطاع الكهرباء في خمس مناطق، وسط مخاوف أوكرانية من حملة جديدة على قطاع الطاقة قبيل الشتاء.

ودعت شركة "أوكرينرغو" المستهلكين إلى ترشيد الكهرباء ونقل الاستخدامات كثيفة الاستهلاك إلى الفترة بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا، لتخفيف الضغط على الشبكة وتقليل احتمال فرض قيود أشد على الإمدادات.

ويتزامن تضرر المنشآت مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع استهلاك الكهرباء، فيما حذرت الأرصاد الجوية من بدء تشكل الجليد ليلا.

وكان الشتاء الماضي قد شهد انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات آلاف الأشخاص، معظمهم في كييف، لأسابيع أحيانا، مع انخفاض الحرارة إلى نحو 20 درجة مئوية دون الصفر.