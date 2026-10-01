وأظهرت بيانات شبكة مراقبة الأنهر الجليدية السويسرية "غلاموس" تراجع حجم الجليد بنسبة 5.5 بالمئة خلال عام 2026، في حصيلة لم يتجاوزها سوى عام 2022، لترتفع الخسائر المتراكمة منذ عام 2021 إلى نحو الخمس.

وخلال الفترة بين عامي 2022 و2026، تجاوز معدل الذوبان ضعف ما سجل خلال أي فترة سابقة من خمس سنوات، في تسارع يغير ملامح جبال الألب ويثير مخاوف بشأن موارد المياه مستقبلا.

وعند نهر "سيكس روج" الجليدي، على ارتفاع نحو 3 آلاف متر، قال رئيس الشبكة ماتياس هوس إن النهر "يختفي"، محذرا من احتمال زواله خلال عشر إلى 15 سنة.

وسحب هوس أنبوبا من الألمنيوم طوله أربعة أمتار، ثبته الباحثون وسط النهر لقياس الذوبان. وبعدما كان بالكاد يظهر فوق سطح الجليد في نهاية يوليو، أصبح أكثر من 3 أمتار منه مكشوفا.

وقال: "لسنا متفاجئين لأننا نعلم مدى سرعة ذوبان الأنهر الجليدية. لكن رؤية هذه الجبال خالية من الثلج، بصخورها الداكنة، أمر مؤثر".

وتستند النتائج إلى قياسات أجريت على نحو 20 نهرا جليديا، ثم عممت لتقدير التغيرات في نحو 1300 نهر جليدي لا تزال موجودة في سويسرا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية، شهدت البلاد بين يونيو وأغسطس أعلى درجات حرارة صيفية منذ بدء القياسات عام 1864، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في صيف 2003.

وفي الجبال، بدأ الغطاء الثلجي الذي يحمي الجليد بالذوبان في يونيو، واختفى تماما في سبتمبر، حتى على ارتفاع 3500 متر.

وانخفض متوسط سماكة الجليد في بعض الأنهر بمقدار يتراوح بين 2.5 و 4 أمتار، بينما وصل التراجع في بعض ألسنتها إلى 10 أمتار خلال الصيف. واضطر الباحثون إلى نقل نقاط القياس إلى ارتفاعات أعلى بعدما ذاب الجليد المحيط بها.

وحذرت "غلاموس" من أن الأنهر الجليدية في جبال الألب "لا تحظى بأي فرصة للبقاء على المدى الطويل في ظل هذه الظروف".

ورغم شدة الحرارة، بقيت الخسائر الإجمالية دون مستوى عام 2022، بفضل غطاء ثلجي أكبر على عدد من الأنهر في بداية الموسم، وتراجع تراكم غبار الصحراء الكبرى الذي يقلل قدرة الثلج على عكس أشعة الشمس.

لكن 4 أنهر جليدية رئيسية سجلت ذوبانا غير مسبوق، بينها نهر رون ونهر أليتش، الأكبر في جبال الألب.

وبلغ حجم المياه الناتجة عن فقدان الجليد خلال الصيف نحو 2.2 تريليون لتر، وهي كمية قال هوس إنها تتجاوز الاستهلاك السنوي للمياه العذبة للأسر السويسرية بأربع مرات.