واندلعت اشتباكات عنيفة في 23 سبتمبر الماضي بين القوات الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022، وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص.

وقال أحد السكان في أديس أبابا: "سمعت أصوات مقلقة لبضع دقائق تلاها انفجار".

وأكد مصدر دبلوماسي أجنبي أن دوي الانفجار سمع قرابة منتصف الليل في مقر قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، لكنه لم يتمكن من تأكيد طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

وكانت أجهزة الاستخبارات والأمن الوطنية قد حظرت، الأربعاء، تحليق الطائرات المسيرة في محيط العاصمة.