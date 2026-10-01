جاء هذا التصريح خلال فعالية في البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث الإسباني، حيث قال ترامب إن أداءه كان سيئاً للغاية في شرح الأوضاع الجيدة للدولة، مشدداً في الوقت نفسه على أن البلاد في أفضل حالاتها على الإطلاق.

ويأتي ذلك بينما يستعد لخوض حملة انتخابية مكثفة تمتد 32 يوما لدعم المرشحين الجمهوريين قبل الثالث من نوفمبر، في انتخابات ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس.

وأشار ترامب إلى أن الحزب الحاكم عادة ما يفقد مقاعد في الكونغرس في أول انتخابات تجري بعد الانتخابات الرئاسية، داعيا أنصاره إلى التصويت لتغيير هذا المسار.

ورغم ثقته المعلنة، يمنح عدد متزايد من الناخبين ترامب تقييمات متدنية في استطلاعات الرأي، تعود إلى إدارته للاقتصاد الذي تضرر من سياسات الرسوم الجمركية وحرب إيران التي رفعت أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكشف مجلس المؤتمر، الثلاثاء، أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت في سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 12 عاماً ونصف، مع توقع الأسر تدهوراً في أوضاع الأعمال وسوق العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويسود التشاؤم تجاه سوق العمل رغم تسارع نمو الوظائف في أغسطس بعد تباطؤ خلال معظم الصيف، فيما ارتفعت أسعار المنازل وزادت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الرهن العقاري.

ويتوجه ترامب إلى ولايتي تكساس و أوكلاهوما، الخميس، ويعتزم زيارة ألاباما الجمعة وأوهايو السبت، في إطار جولته لدعم المرشحين الجمهوريين.