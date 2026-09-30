كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

واطمأن الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة "فلاي دبي" المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، التي شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه.

وأعرب عن تمنياته للركاب بموفور الصحة والعافية، كما نقل تحياته إلى عائلاتهم.