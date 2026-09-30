بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي مع جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.
واطمأن الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة "فلاي دبي" المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، التي شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه.
وأعرب عن تمنياته للركاب بموفور الصحة والعافية، كما نقل تحياته إلى عائلاتهم.