وأكد البيت الأبيض الإعلان المرتقب، بعدما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء تفاصيله للمرة الأولى.

ويشمل المشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول نحو 1300 كيلومتر، يربط منطقة المنحدر الشمالي في ألاسكا بمحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في جنوب الولاية.

وقال البيت الأبيض إن المشروع سيسهم في خفض تكاليف الطاقة لسكان ألاسكا، من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة.

ويأتي الاستثمار ضمن اتفاق تجاري أُبرم مع كوريا الجنوبية عام 2025، تضمن تعهدات بضخ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكورية الجنوبية وقطع غيارها ومنتجات أخرى.

ويحظى مشروع الغاز بدعم السيناتور الجمهوري عن ألاسكا دان سوليفان، الذي شجع الاستثمارات الكورية الجنوبية فيه، ويخوض سباقا تنافسيا لإعادة انتخابه أمام الديمقراطية ماري بيلتولا، العضوة السابقة في مجلس النواب.

وهذه ثاني مرة خلال الأسبوع يسلط فيها ترامب الضوء على استثمارات أجنبية في ولايات تشهد منافسات محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ، بعدما أعلن، الإثنين، صفقة تتعلق بمصنع ضخم للصلب في ولاية آيوا.