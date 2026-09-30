وقال جورلك، في منشور على منصة "إكس"، إن التحقيق يشمل أنشطة التداول على 26 سهما مدرجا في بورصة إسطنبول، يشتبه في تعرضها لعمليات تلاعب.

وأوضح أن السلطات تفحص تحويلات مالية وروابط مع أشخاص وحسابات حققت مكاسب كبيرة على نحو غير اعتيادي.

وأضاف أن إجراءات قانونية ستبدأ لتحويل الأصول التي يثبت أنها متحصلات من الجريمة إلى صندوق أُنشئ تحت مظلة مؤسسة تأمين الودائع الادخارية التركية.