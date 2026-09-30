وأضاف كوريتسكي أن الحكومة تعتزم تغطية 7 مليارات دولار من هذه الفجوة عبر إجراءات تقشفية صارمة في المالية العامة وتحسين الميزانية وإعادة توزيع التكاليف، وأنها تجري محادثات مع شركاء حول كيفية تغطية ما تبقى من الفجوة التمويلية البالغة 20 مليار دولار.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عن تقديرات تكاليف الحرب السنوية، ولا تتوفر أرقام عن عام 2025 للمقارنة.

ومن جهة أخرى، قال كوريتسكي على منصة "تلغرام": "صعدت روسيا الهجمات لتصبح ضربات ضخمة على بنية الطاقة التحتية"، وأضاف أن منشآت طاقة تعرضت للهجوم في مناطق أخرى من البلاد أيضا.

وتابع: "منذ الصيف، لم يمر يوم تقريبا من دون التعرض لهجوم على بنية الطاقة التحتية لدينا. لكن ضربة مجمعة بهذا النطاق لم تحدث منذ نهاية الموسم السابق الذي تحتاج فيه البلاد للتدفئة".

وتتوقع أوكرانيا أن تشهد موجة جديدة من الهجمات خلال الشتاء المقبل، تستهدف ‌مرافق الطاقة والتدفئة، بعد أن عانت مدن بأكملها العام الماضي الظلام والبرد القارس لأيام أو ربما لأسابيع.

وأصدر كوريتسكي توجيهات للسلطات المحلية بفحص ‌جاهزية أنظمة الكهرباء الاحتياطية في المنشآت ‌الحيوية، وإتمام تركيبها وتوصيلها بأسرع وقت ممكن.