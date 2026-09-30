وأوضحت "بي بي سي" أن المشتبه به اتصل بالشرطة عبر الرقم 999 عند الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، فيما اتصلت المزارعة بالشرطة لاحقا بعد أن شاهدت مجموعة من الرجال المقنعين وثلاث شاحنات في قرية ويلفورد، المحاذية للقاعدة.

وأوقفت السلطات الرجال الخمسة، وهم مواطنون بريطانيون تتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاما، للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالمتفجرات، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل شبهات مرتبطة بالإرهاب.

وقالت الشرطة إن عمليات تفتيش الشاحنات أسفرت عن العثور على كمية من البنزين، من دون العثور على أي عبوات متفجرة، فيما وصل فريق متخصص في إبطال مفعول القنابل إلى الموقع، وفرضت السلطات طوقا أمنيا على مسافة 400 متر.

وأُفرج عن الرجال الخمسة بكفالة الإثنين، في قرار وصفته شرطة مكافحة الإرهاب بأنه "قرار تحقيقي" يستند إلى الخبرة والاستراتيجية، مع فرض شروط صارمة على تحركاتهم واتصالاتهم.

وقال مساعد المفوض لورانس تايلور إن الشرطة تحقق في "مسارات متعددة"، من بينها احتمال تورط أفراد أو وكلاء يعملون، لحساب دولة أجنبية.

وتستخدم قاعدة فيرفورد كموقع عمليات متقدم للقوات الجوية الأميركية، فيما أقلعت منها خلال الأشهر الأخيرة قاذفات أميركية باتجاه الشرق الأوسط، بعد موافقة بريطانيا على طلب أميركي باستخدام القاعدة لتنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "خيبة أمله" إزاء الإفراج عن الرجال الخمسة بكفالة.

ونفت السفارة الإيرانية في لندن بشكل قاطع أي صلة لطهران بالحادث، ووصفت التكهنات التي تربطه بإيران بأنها "مغرضة ولا أساس لها".