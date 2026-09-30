وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والنافذة في دوائر القرار، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية، إن اتهام بلادها بالوقوف خلف الانفجارين في المنطقة العازلة "ينحدر إلى مستوى منحط وحقير يليق بأتباع جمهورية كوريا".

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد خلصت، الاثنين، إلى أن لغمين زرعتهما كوريا الشمالية هما على الأرجح وراء الحادثة التي وقعت في الحادي والعشرين من سبتمبر.

وقال وزير الدفاع كانغ شين-شول، خلال جلسة برلمانية، الثلاثاء، إن ما حدث يمثل "خرقا صارخا لاتفاق الهدنة"، مضيفا أنه "بما أن كوريا الشمالية تتحمل المسؤولية، فسنتخذ ما يلزم من تدابير".

في المقابل، اعتبرت كيم يو جونغ أن سيول "تلفق" مزاعم لا أساس لها، لتتخذها حجة للاستفزاز السياسي والعسكري ضد بيونغ يانغ.

وتعد المنطقة المنزوعة السلاح من أكثر الحدود تحصينا في العالم، وقد أدت حوادث ألغام سابقة فيها إلى تفاقم التوتر بين الكوريتين، اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب، لأن الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بتوقيع هدنة وليس معاهدة سلام.

ومنذ أن أعلن كيم جونغ أون رسميا تخليه عن فكرة إعادة التوحيد مع الجنوب في أواخر العام 2023، زرع الجيش الكوري الشمالي ألغاما جديدة في المنطقة، وأقام تحصينات إضافية فيها.