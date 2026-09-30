بحسب مسؤولين في البنتاغون، سيوجه بيت هيغسيث جميع أفرع الجيش إلى رفع نسبة الخفض التي أمر بها في الربيع الماضي من 10% إلى 20%، لتشمل نحو 800 منصب لضباط برتبة جنرال أو أدميرال، على أن يكتمل التنفيذ بحلول الأول من يناير سنة 2027.

ومن المقرر أن يطلق هيغسيث هذا الإعلان خلال كلمة يلقيها أمام القوات في قاعدة مشاة البحرية الأميركية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في ما تسميه وزارة الدفاع خطاب "حالة القوات"، وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يقدم فيه هذا الخطاب.

وكانت شبكة فوكس نيوز قد أوردت تفاصيل الخفض الجديد في وقت سابق، مشيرة إلى أنه قد يشمل أي جنرال برتبة نجمة واحدة أو أعلى، أو ضابط برتبة مماثلة في البحرية الأميركية.

وضمن إجراءات تخفيضات العام الماضي، أمر هيغسيث القوات العاملة بالخدمة الفعلية بخفض 20% من ضباطها برتبة 4 نجوم، وهي أعلى رتبة قيادية، كما وجه الحرس الوطني الأميركي بخفض 20% من شاغلي أعلى المناصب فيه.

غير أن تنفيذ كل هذه التخفيضات لم يتأكد بعد.