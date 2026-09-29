وأوضحت الشرطة أنه عُثر على كمية من البنزين خلال عمليات تفتيش المركبات في مكان الواقعة.

وأفادت بإجراء عمليات تفتيش لممتلكات في لندن، مشيرة إلى أن مواقع التحقيق المحيطة بقاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني آخذة في التراجع، ومن المتوقع إغلاقها تماما بحلول غد الأربعاء.

ولا يزال خمسة رجال أُلقي القبض عليهم يوم الأحد قيد التحقيق بعد الإفراج عنهم بكفالة، إذ قالت الشرطة إن قرار الإفراج عنهم جاء لأسباب تتعلق بسير التحقيق.

وقال لورانس تيلور، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب: "أتفهم أن هذا التطور قد فاجأ كثيرين، لكنني أود التأكيد مجددا أن القرار جاء لأسباب تتعلق بسير التحقيق واستند إلى الخبرة وإلى دراسة متأنية للصلاحيات المتاحة للشرطة".