وقال نتنياهو، وفق بيان صادر عن مكتبه: "لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت، فذراعنا الطويلة ستصل إليكم في كل مكان وفي أي وقت". ولم يسمّ الجهات التي وجه إليها تهديده، أو يوضح طبيعة المؤشرات التي تحدث عنها.

وأضاف أن إسرائيل تواصل عملياتها على جبهات عدة، بينها غزة ولبنان. وزعم أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 100 شخص وصفهم بـ"الإرهابيين" في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلن مقتل قائد في لواء حماس شمال القطاع الليلة الماضية.

وأوضح نتنياهو أنه يواجه ضغوطا للتراجع عما وصفه بالإنجازات العسكرية، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك. وتأتي تصريحاته قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.