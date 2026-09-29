ووقعت الحادثة أمام ثانوية "شاتو ديبلوش" المهنية في مدينة سانت أوين لومون، خلال محاولة طلاب إغلاق مدخل المدرسة احتجاجا على نقص الموارد وغياب مدرسين، بحسب صحيفة "ليبراسيون".

وأظهر الفيديو شرطيا يستخدم الغاز المسيل للدموع على مسافة قريبة من الطالب، الذي أصيب في وجهه. وذكرت "ليبراسيون" أن الإصابة أدت إلى كسر عدة أسنان.

وأعلن الادعاء في بونتواز فتح تحقيق أحيل إلى المفتشية العامة للشرطة الفرنسية، للوقوف على ظروف إطلاق المقذوف.

ولم تحسم بعد ملابسات استخدام القوة أو المسؤولية عن إصابة الطالب.

وجاء الحادث وسط اتساع احتجاجات طلاب الثانويات في فرنسا على نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف والجداول الدراسية، بالتزامن مع دعوات لتوسيع الاحتجاجات الثلاثاء.