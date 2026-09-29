وأوضحت أوكرانيا أن الهجوم بدأ مساء الإثنين، وشمل 3 صواريخ و152 طائرة مسيرة هجومية، بينها 82 من طراز "شاهد"، وحيدت الدفاعات الأوكرانية 109 أهداف، بينها الصواريخ الثلاثة و106 مسيرات.

وسجلت إصابات في 24 موقعا وسقوط حطام في 16 موقعا، فيما أعلنت دائرة الطوارئ إصابة شخصين في منطقة كييف ونقلهما إلى المستشفى.

كما تضررت عدة أحياء في العاصمة، بينما أدى استهداف منشأة للسكك الحديدية في فينيتسا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 15 ألف مشترك، دون تسجيل إصابات.

روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 129 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على أربع بلدات في دونيتسك، واستهدفت سفينة شحن قال إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى القوات الأوكرانية أثناء توجهها إلى ميناء أوديسا.

وأضافت أن الضربات طالت مستودعا للقاطرات في كييف قالت إنه حول إلى منشأة لتخزين صواريخ "فلامينغو"، إلى جانب مركزي بيانات "بيموبيل" و"باركوفي" في العاصمة.

كما أعلنت استهداف منشآت في ميناء إسماعيل لتفريغ الشحنات العسكرية، ومجمع مستودعات في بيلوغورودكا قالت إنه كان يستخدم لتخزين طائرات مسيرة ثابتة الجناحين، إضافة إلى منشأة لإنتاج المسيرات في منطقة أوديسا.

وأكدت موسكو أيضا إنها استهدفت محطة "أوساتوفو" الفرعية للكهرباء في أوديسا، التي تزود منشآت البنية التحتية للموانئ بالطاقة.