وأضافت الوزارة أن هذه الموافقة دليل آخر على نشر واشنطن للأسلحة ‌النووية من خلال ‌اتفاقية (أوكوس)، ⁠متهمة واشنطن بأن لها تاريخا من "التسلح النووي المتطرف" الذي أدى إلى "انهيار ⁠النظام النووي ‌الدولي".

وتسعى كوريا الجنوبية إلى ⁠إطلاق أول غواصة تعمل بالطاقة النووية ⁠بحلول منتصف ثلاثينات هذا القرن، ​في إطار ⁠برنامج ​جديد يهدف إلى التصدي للتهديدات النووية والصاروخية التي تطلقها ​غواصات كوريا الشمالية.

وجاء الاتفاق على خطة بناء سول للغواصة النووية مع واشنطن في إطار ​اتفاق ‌تجاري أبرم بين البلدين الحليفين ​العام الماضي.