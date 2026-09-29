نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن بيان لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية القول إن موافقة الولايات المتحدة على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة نووية لها يمثل "تطورا خطيرا" يفاقم عدم استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافت الوزارة أن هذه الموافقة دليل آخر على نشر واشنطن للأسلحة النووية من خلال اتفاقية (أوكوس)، متهمة واشنطن بأن لها تاريخا من "التسلح النووي المتطرف" الذي أدى إلى "انهيار النظام النووي الدولي".
وتسعى كوريا الجنوبية إلى إطلاق أول غواصة تعمل بالطاقة النووية بحلول منتصف ثلاثينات هذا القرن، في إطار برنامج جديد يهدف إلى التصدي للتهديدات النووية والصاروخية التي تطلقها غواصات كوريا الشمالية.
وجاء الاتفاق على خطة بناء سول للغواصة النووية مع واشنطن في إطار اتفاق تجاري أبرم بين البلدين الحليفين العام الماضي.