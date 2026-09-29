وأفادت الوكالة بأن شخصا آخر يخضع للعلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق.

من جانبه، أعلن حاكم المنطقة ميخائيل إيفراييف تأكيد مقتل 10 أشخاص، موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة على مدار الساعة.

واجتاحت النيران مبنيين في قرية كوبرينسك، بالقرب من بلدة بيريسلافل-زاليسكي، فيما دفعت السلطات بنحو 200 من أفراد فرق الطوارئ إلى موقع الحريق.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا على خلفية شبهات بوجود انتهاكات لقواعد السلامة الصناعية، بحسب "تاس".