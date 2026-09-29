وأوضح زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، أن لدى كييف "بيانات جديدة" بشأن نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا، وأن جنودا يجري اختيارهم للتدريب تمهيدا لنشرهم لاحقا.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال في أغسطس إن ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، داعيا كوريا الجنوبية إلى تزويد بلاده بدعم في مجال الدفاع الجوي.

وبحسب تقديرات أوكرانية وكورية جنوبية، أرسلت بيونغ يانغ ما بين 14 و15 ألف جندي لدعم روسيا منذ عام 2024، ونشر معظمهم في منطقة كورسك.

كما تتهم كييف بيونغ يانغ بتزويد موسكو بملايين قذائف المدفعية والهاون، إلى جانب صواريخ بالستية ومنظومات مدفعية بعيدة المدى وراجمات صواريخ.

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد خلاف بين كييف وسول، إثر إعلانه الأسبوع الماضي نقل جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية، وهو ما أعربت سول عن أسفها بشأنه، مشيرة إلى اتفاق سابق على إبقاء عملية النقل سرية.