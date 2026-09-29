وقال ترامب للصحفيين إنه لم يسأل شي عما إذا كانت الصين ترغب في شراء أسلحة من الولايات المتحدة، مضيفا أنه "لم يسمع بهذا الأمر من قبل"، وأنه سيتحدث مع السفير ديفيد بيرديو.

وكان بيرديو قد قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، إن ترامب أوضح للرئيس الصيني أن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة لدول في أنحاء العالم.

وردا على سؤال بشأن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، قال بيرديو إن ترامب "سأل الرئيس شي بالفعل في مرحلة ما عما إذا كان يرغب في شراء بعضها".

من جانبها، تجنبت بكين التعليق مباشرة على تصريحات السفير الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون إن الصين تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وفقا لاحتياجاتها، وإنها ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن واشنطن لا تعتزم بيع أسلحة إلى الصين، فيما أشار أحدهم إلى وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك.

ولم يوضح المسؤولون ما إذا كان العرض الذي تحدث عنه بيرديو قد طُرح خلال زيارة شي إلى واشنطن الأسبوع الماضي أم خلال محادثات سابقة.

وتعد مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين، إذ تعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها، فيما تواصل الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري لتايوان.