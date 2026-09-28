وبموجب المرسوم، يرتفع العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة الروسية إلى 2.44 مليون فرد، بينهم نحو 1.55 مليون عسكري.

وكان بوتين قد أصدر مراسيم مماثلة لزيادة حجم الجيش في مارس ويونيو ويوليو، لترتفع الزيادة الإجمالية منذ مارس إلى 47860 عسكريا.

ويأتي القرار مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الخسائر البشرية لدى الجانبين، فيما تباطأت وتيرة التقدم الميداني الروسي خلال العام الجاري في ظل الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة على خطوط المواجهة.

واتهمت أوكرانيا موسكو مرارا بالتحضير لتعبئة عسكرية جديدة، وهي اتهامات رفضها بوتين ووصفها بأنها "معلومات مضللة".

وكان بوتين قد أعلن آخر تعبئة جزئية لقوات الاحتياط في عام 2022، على خلفية تطورات ميدانية شهدتها الحرب في أوكرانيا.