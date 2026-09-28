وأفاد مراسلو الوكالة بأن كييف تعرضت لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية عبر قناتها على "تلغرام" من أن "صواريخ بالستية جديدة تتجه نحو كييف".

وتشهد العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع تصعيدا في الضربات الجوية الروسية، التي تستهدف المدينة خلال ساعات الليل والنهار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، الاثنين، مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص، وفق حصيلة أولية، إثر ضربة بمسيّرة روسية تسببت في اندلاع حريق بأكاديمية العلوم في كييف.

وجدد زيلينسكي الأسبوع الماضي دعوته حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده، خصوصا صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية القادرة على التصدي للصواريخ البالستية.