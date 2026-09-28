وظهر جنود في مقطع مصور نشرته "قوة سلام تيغراي" الموالية للحكومة، وتحققت وكالة "رويترز" من صحته، وهم يسيرون في شوارع ألاماتا ويلوحون بالأعلام الإثيوبية.

وأكد مصدران دبلوماسيان لـ"رويترز" السيطرة على البلدة، بينما قال مصدر على صلة بالقوات الموالية للمعارضة إن مقاتليها يتراجعون من ألاماتا، متوقعا انتقالها إلى سيطرة الجيش الاتحادي خلال ساعات.

وتعد ألاماتا، أول بلدة محورية في هذه المنطقة يستحوذ عليها الجيش منذ تجدد المعارك مع فصائل مسلحة في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، حيث سيطر متمردون من جبهة تحرير شعب تيغراي على مطار عاصمة الإقليم، ميكيلي، ومطارين آخرين، وتوغّلوا في إقليمَي عفر وأمهرة المجاورَين.