وكتب ​ترامب على ​منصة تروث سوشال "هذا ‌غير ⁠صحيح. لم أعرض عليهم شيئا"، وذلك ​بعد ​أن ⁠أفاد موقع أكسيوس ​في وقت ​سابق ⁠بأن الرئيس مستعد لتخفيف ⁠العقوبات ​مقابل ​تنازلات نووية.

وكان "أكسيوس" قد نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب مستعد لمنح إيران تخفيفا للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي.

ويأتي نفي ترامب في وقت تتواصل فيه تحركات الوسطاء لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن القضايا التي ينبغي أن يتضمنها أي اتفاق محتمل.

محادثات عبر الوسطاء

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين أجروا، الاثنين، محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران "قريبا جدا"، مضيفا: "سننتصر، من وجهة نظري، بطريقة أو بأخرى.. وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة".

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول أميركي وصفه المحادثات الجارية بأنها "إيجابية وبناءة"، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق يتطلب معالجة القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان "أكسيوس" قد أفاد، الأحد، بأن وسطاء قطريين يواصلون اتصالاتهم المنفصلة مع الجانبين الأميركي والإيراني في محاولة لتقريب المواقف، بعد رفض ترامب مقترحا إيرانيا سابقا.