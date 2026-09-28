وقال المسؤول إن إيران أبدت مرونة بشأن القضايا النووية، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن توقيت الالتزامات والخطوات التي يتعين على كل طرف اتخاذها أولا.

وأشار إلى أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إذا تحقق تقدم ملموس في القضايا النووية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشكك في تعهدات إيران، بعدما أخلّت بمذكرة التفاهم من خلال إطلاق النار على سفن تجارية.

كما شدد على أن واشنطن تسعى للحصول على ضمانات تؤكد جدية إيران في التوصل إلى اتفاق.