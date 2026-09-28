قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات، الاثنين، مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران.
وأضاف لصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران "قريبا جدا".
وتابع ترامب: "سننتصر، من وجهة نظري، بطريقة أو بأخرى.. وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة".
وذكر أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا بعد أن تنتصر الولايات المتحدة في الحرب.
وفي وقت سابق من الاثنين، أكد مسؤول أميركي، أن المحادثات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران إيجابية، لكنه أوضح أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا بعد معالجة ملف إيران النووي.
وأوضح المسؤول لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن المحادثات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران "إيجابية وبناءة".
وأضاف أن اتفاقا لن يتم التوصل إليه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالملف النووي.
وقال المسؤول إن إيران أبدت مرونة بشأن القضايا النووية، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن توقيت الالتزامات والخطوات التي يتعين على كل طرف اتخاذها أولا.
وأشار إلى أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إذا تحقق تقدم ملموس في القضايا النووية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشكك في تعهدات إيران، بعدما أخلّت بمذكرة التفاهم من خلال إطلاق النار على سفن تجارية.
كما شدد على أن واشنطن تسعى للحصول على ضمانات تؤكد جدية إيران في التوصل إلى اتفاق.