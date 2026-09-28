وأوضح المسؤول لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن المحادثات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران "إيجابية وبناءة".

وأضاف أن اتفاقا لن يتم التوصل إليه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالملف النووي.

وقال المسؤول إن إيران أبدت مرونة بشأن القضايا النووية، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن توقيت الالتزامات والخطوات التي يتعين على كل طرف اتخاذها أولا.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إذا تحقق تقدم ملموس في القضايا النووية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشكك في تعهدات إيران، بعدما أخلّت بمذكرة التفاهم من خلال إطلاق النار على سفن تجارية.

كما شدد على أن واشنطن تسعى للحصول على ضمانات تؤكد جدية إيران في التوصل إلى اتفاق.