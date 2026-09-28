وتوقع المسؤول، أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولا يزال عراقجي في نيويورك بعد حضوره أعمال الجمعية العامة، ولم يتضح بعد من سيمثل الجانب الأميركي في المحادثات مع الوسطاء.

وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في وقت لاحق أن عراقجي سيلتقي الوسطاء في الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك.

وأضافت أن الجانبين "سيدرسـان أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوسائل إعلام رسمية في وقت لاحق، الاثنين، بعدم تمديد إقامة عراقجي في نيويورك، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سيعود إلى طهران في الموعد الأصلي المحدد له.

تتضمن خطة إيران التي تمتد سبعة أيام إنهاء جميع الأعمال القتالية في إيران ولبنان، وإلغاء تجميد أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات، وإنهاء العقوبات على النفط الإيراني، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.

وستسمح طهران بعد ذلك بإعادة فتح مضيق هرمز، كما سيستأنف الجانبان المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه رفض اقتراح إيران، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق سريع بسبب الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها.

ومع ذلك، قال أيضا لموقع أكسيوس، الأحد، إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأميركيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع.

وقال عراقجي، الأحد، إن الوسطاء لم ينقلوا رسميا رفض الولايات المتحدة إلى طهران، وإن إيران تنتظر الموقف النهائي لواشنطن قبل اتخاذ قرار بشأن خطواتها التالية.

وأضاف: "شروطنا واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة باستيفاء هذه الشروط"، مشيرا إلى أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق.