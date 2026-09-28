ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قوله إن هذا الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".

وكان ترامب قال الأحد، لموقع "أكسيوس"، إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن وسطاء مشاركين في المحادثات أن وسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في محاولة لعودة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، تهدف التحركات إلى منع عودة التصعيد إلى مواجهة عسكرية واسعة، في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى إعادة الملف النووي إلى صدارة المفاوضات، بدلا من التركيز على الخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

لكن الوسطاء قالوا إن طهران لم تقدم حتى الآن مؤشرات تذكر على استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، فيما يطالب مسؤولون إيرانيون واشنطن بخطوات مقابلة قبل إحراز تقدم في المفاوضات.