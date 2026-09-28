ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والمطابق لحد كبير لفيديو عرض في عام 2024، ترامب وهو يسير في ممر بينما يسمع صوته محذرا من "معركة نهائية" ضد "العولميين" و"دعاة الحرب".

وينتهي الفيديو الأبيض والأسود بتحديق ترامب مباشرة في عدسة الكاميرا مع رسالة تقول: "مدفوع الثمن من قبل حكومة الولايات المتحدة".

وكانت النسخة الخاصة بعام 2024 من الإعلان الصادر عن حملة ترامب تحث المشاهدين على "الانضمام إلى معركة الرئيس ترامب من أجل أميركا".

وانتقد المشرعون من كلا الحزبين السلسلة الجديدة من الإعلانات بسبب طبيعتها السياسية المتأصلة واستخدام أموال الضرائب.

ويصر البيت الأبيض على أنها تشبه تلك التي استخدمها الرؤساء السابقون، على الرغم من أن الإعلانات السابقة كانت تروج لسياسات محددة وليس لشاغلي المكتب البيضاوي.

وبلغ الإنفاق على أحدث إعلان بالفعل نحو 319 ألف دولار، وفقا لـ "أدإمباكت" التي تتتبع الإنفاق الإعلامي.

ويقول في التعليق الصوتي: "مع وجودكم إلى جانبي، سنقضي على 'الدولة العميقة'. وسنطرد دعاة الحرب من حكومتنا. وسنطرد العولميين؛ وسنطرد الشيوعيين والماركسيين والفاشيين".

وأضاف: "سنتخلص من الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلدنا. وسنهزم وسائل الإعلام المزيفة، وسنحرر أميركا من هؤلاء الأشرار مرة واحدة وإلى الأبد".