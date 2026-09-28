وفي منشور على منصة إكس، تحدثت لو بان عن "نصر تاريخي" و"محطة رئيسية"، حتى قبل ظهور النتائج الكاملة.

وكتبت: "لقد فاقت النتائج كل توقعاتنا؛ إنجاز كبير شامل، مما يؤكد الشعبية المتزايدة للتجمع الوطني في جميع أنحاء البلاد".

وجرى التصويت على 178 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، في انتخابات غير مباشرة شارك فيها نحو 93.5 ألف مسؤول منتخب، معظمهم من ممثلي السلطات المحلية والمناطق.

وكان التجمع الوطني يمتلك 3 مقاعد فقط في المجلس، وهو عدد يقل عن عتبة المقاعد العشرة اللازمة لتشكيل كتلة برلمانية.

ومن شأن تشكيل كتلة أن يمنح الحزب حقوقا برلمانية أوسع، من بينها زيادة وقت الحديث وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة والمشاركة بصورة أكبر في تحديد جدول أعمال المجلس.

وكان حزب الجمهوريين المحافظ أكبر كتلة في مجلس الشيوخ قبل الانتخابات بـ131 مقعدا، مقابل 19 مقعدا لمعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجاءت مكاسب التجمع الوطني بدعم من حزب يميني منشق يقوده إريك سيوتي، الرئيس السابق لحزب الجمهوريين.

وتأتي النتائج قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، بينما من المنتظر إعلان النتائج الرسمية النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، الاثنين.