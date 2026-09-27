وقال وزير الداخلية الأوكراني إيفان فيغيفسكي إن ضربة روسية استهدفت مركزا للأطفال في مدينة سومي شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم فتاة تبلغ 16 عاما.

وفي منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقتل 3 أشخاص في غارات ليلية، بينما قتل شخص آخر في هجوم بطائرة مسيرة على كييف.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى، فيما قالت سلطات كييف إن الهجمات ألحقت أضرارا بـ16 موقعا، بينها 12 منزلا ومستودع ومنشأة إنتاج.

وفي أوديسا، أعلنت السلطات المحلية مقتل شخص في هجوم روسي واسع النطاق، قالت إنه ألحق أضرارا بمبنى سكني ومنشأة طبية وفندق ومتجر ومستودع للحبوب.

أكثر من 2200 مسيرة خلال أسبوع

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2200 طائرة مسيرة هجومية، ونحو 1650 قنبلة جوية و38 صاروخا من أنواع مختلفة، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مساكن وبنى تحتية مدنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز بيانات تابع لشركة "كييفستار" في العاصمة الأوكرانية، وآخر تابع لشركة "أوميغا تيليكوم"، قائلة إن الشركتين تقدمان خدمات للجيش الأوكراني.

وجاءت الهجمات غداة إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن موسكو ستواصل عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، سيطرة قواتها على قرية حدودية في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.